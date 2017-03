RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Quelqu'un à ses côtés USA 2016 Stereo Merken Callie et Arizona se préparent à la confrontation qu'il y aura bientôt au tribunal pour la garde de leur fille et aimeraient avoir l'appui de leurs amis, mais cela s'avère compliqué. Alex préfère ne pas prendre parti, mais Callie réussit à persuader Owen et Meredith de se rallier à elle. Pendant ce temps, Arizona pratique une échographie sur April qui, à l'annonce du résultat, déclenche une crise d'angoisse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Debbie Allen Drehbuch: Lauren Barnett Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12