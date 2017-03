RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs Les plats de l'enfance Stereo Merken Poisson pané, cordon bleu ou barbe à papa... ce soir, faites retomber votre cuisine en enfance dans "Les secrets des grands chefs". Apprenez à réaliser vous-mêmes ces plats qui feront saliver vos petits. Comment les grands chefs rendent-ils hommage à leurs souvenirs d'enfance dans de magnifiques assiettes étoilées - Nous irons en Savoie, à la rencontre des chefs Meilleur, père et fils, qui portent bien leur nom puisqu'ils ont été couronnés de trois étoiles il y a peu et du titre très convoité de " Chefs de l'année ". Ils nous ouvrent exceptionnellement les portes de leur restaurant familial et nous livrent des recettes inspirées tout droit de leurs souvenirs d'enfance à la montagne. Puis Maximilien Dienst, le plus jeune chef étoilé de Belgique et candidat hors pair de la compétition, nous montre comment réaliser très simplement un cordon bleu gastronomique, qui épatera à coups sûr vos enfants. Place ensuite aux plus belles assiettes de la compétition, inspirées de l'enfance. Retour notamment sur l'incroyable dessert trompe-l'oeil de Xavier Pincemin, qui avait bluffé le jury en reproduisant exactement le visuel d'un poisson pané. Nous vous emmenons enfin, et en exclusivité mondiale, dans les coulisses d'un concours incontournable de la gastronomie française : " L'espoir de l'année ". 6 jeunes talents de la cuisine, triés sur le volet, concourent pour tenter de décrocher ce prix prestigieux. Un menu d'exception qui devra être inspiré des souvenirs d'enfance... et un jury présidé par les plus grands noms de la gastronomie. Ce soir, faites voyager votre cuisine dans le temps ! Laissez la haute gastronomie vous ramener en enfance dans "Les secrets des grands chefs". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg