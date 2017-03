RTL TVI 22:15 bis 23:05 Arztserie Night Shift Avant qu'il ne soit trop tard USA 2016 Stereo Merken Drew rentre de sa mission en Afghanistan. Très marqué par ce qu'il a vécu là-bas, il semble avoir du mal à se réadapter à la vie quotidienne. Il est toutefois ramené à la réalité lorsque Jordan, Kenny et lui sont appelés en urgence pour une mission de sauvetage. Ils sont chargés de soigner une jeune femme, qui a été blessée lors du banquet de son mariage. La présence du père de la patiente ne fait que compliquer et ralentir le travail des médecins, ce qui les irrite passablement. De son côté, Topher a fort à faire avec sa mère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Janet Lin Musik: Fred Coury