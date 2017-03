TF1 22:40 bis 23:25 Arztserie Night Shift Rien n'est impossible USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken La mère de Topher est admise aux urgences avec des symptômes inquiétants. Son état s'aggrave soudainement et toute l'équipe est à pied d'oeuvre pour tenter de la sauver. Pendant ce temps, Jordan et Scott s'occupent d'un patient dont le traitement nécessite l'utilisation d'une machine sophistiquée. Quand l'engin tombe en panne, ils font appel à la nouvelle petite amie de TC, qui travaille pour la société qui fabrique ce type d'appareil... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart) JR Lemon (Kenny Fournette) Originaltitel: The Night Shift Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Gabe Sachs, Jeff Judah, Dennis Saldua Musik: Fred Coury