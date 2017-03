TF1 22:35 bis 23:25 Sonstiges Colony Contre-attaque USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Les commémorations pour le premier anniversaire de l'arrivée se transforment en émeutes. Will et Beau y voient l'occasion rêvée de mettre leur plan à exécution : aller en repérage de l'autre côté du mur afin de préparer leur départ. Pour ce faire, ils prétendent que des rebelles s'y cachent pour fomenter des attaques. Se sachant sur la touche, Snyder se laisse convaincre de les y envoyer. Dans le même temps, le mandataire découvre l'existence du tunnel non scellé qui permet de passer de l'autre côté du mur. Grâce à un tableau de valeur qu'elle lui a fait acquérir sans le signaler à l'autorité, Maddie réussit à piéger Charlotte, qui est emmenée par des casques rouges sous les yeux de Nolan... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Josh Holloway (Will Bowman) Sarah Wayne Callies (Katie Bowman) Peter Jacobson (Snyder) Tory Kittles (Broussard) Amanda Righetti (Madeline) Isabella Crovetti-Cramp (Gracie Bowman) Charlie Bewley (Eckhart) Originaltitel: Colony Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Ryan Condal Musik: Clinton Shorter