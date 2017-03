TF1 23:40 bis 00:25 Krimiserie New York Unité Spéciale Quand le brouillard se dissipe USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Olivia et Amanda assistent à une altercation entre un homme et une jeune fille. Celle-ci l'accuse de l'avoir violée dans les toilettes de la pizzeria où il travaille. Immédiatement arrêté, il est relâché sur ordre du substitut car il fait partie des "trois de Brooklyn", trois jeunes accusés d'avoir violé une fille dans un parc mais libérés après une erreur du laboratoire. Tous trois demandent à présent des millions en justice à la ville. Le père de l'adolescente, fou de rage, enlève le suspect et le menace pour qu'il avoue. Victime d'une crise d'asthme, l'homme meurt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Peter Scanavino (Dominick 'Sonny' Carisi, Jr.) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Paul Adelstein (Dr. Neil Alexander) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Pressman Drehbuch: Kevin Fox, Brianna Yellen, Dick Wolf Musik: Mike Post