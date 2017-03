TF1 23:10 bis 00:00 Krimiserie Esprits criminels De l'autre côté USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Derek Morgan est de retour à Chicago pour passer quelques jours avec sa famille. Un détective, qui s'est servi d'un profil établi par Jason Gideon quelques mois plus tôt, le soupçonne d'être le tueur en série qu'il traque depuis quelque temps déjà. Toute l'équipe se précipite aussitôt à Chicago pour tenter de trouver le véritable coupable, réussir à lever les accusations qui pèsent sur Morgan et le faire libérer. Mais la tâche s'avère plus ardue que prévu et surtout, le temps presse car le vrai tueur en série est toujours dans la nature, prêt à reprendre ses activités délictueuses... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jeff Davis, Edward Allen Bernero Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina