TF1 23:30 bis 00:20 Sonstiges The Voice La suite Stereo 16:9 HDTV Merken La sixième saison se poursuit avec les auditions à l'aveugle et le choix des meilleurs interprètes par un jury toujours plus exigeant. Les coaches, Florent Pagny, Mika, Zazie et M. Pokora, ont ainsi pu sélectionner les talents qui leur semblaient prometteurs. Sont maintenant dévoilées les coulisses du prime, avec un débrif, des réactions à chaud, un bêtisier, des images et des témoignages des coaches. JB Goupil s'invite et se faufile dans les coulisses. Sans oublier la prestation de Luc Arbogast, candiat de la saison 2 de l'émission, qui interprète le titre "O Fortuna" sur la scène de "The Voice". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nikos Aliagas, Karine Ferri Gäste: Gäste: Luc Arbogast