Sky Sport HD (1) 23:30 bis 02:00 Tennis Tennis: ATP World Tour Miami Open presented by Itau in Miami, Florida (USA), Viertelfinale 1 Stereo 16:9 HDTV Die Miami Open sollten das Wimbledon des Winters werden. Zum Status eines Grand Slams hat es zwar nicht gereicht, die Weltelite kommt dennoch immer wieder gerne ins Crandon Park Tennis Center von Key Biscayne. Trotz der verletzungsbedingten Absagen von Titelverteidiger Novak Djokovic und des Weltranglistenersten Andy Murray ist auch in diesem Jahr wieder ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld in Florida dabei. Angeführt wird es vom Australian Open und Indian Wells Champion Roger Federer. Weitere Stars sind Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Dominic Thiem und Alexander Zverev. Sky überträgt das Turnier ab dem 22. März täglich exklusiv live.