Diskussion science.talk spezial Symposium Dürnstein Symposium Dürnstein A 2017 Unsere Gesellschaft ist weltweit mit wachsenden Bedrohungsszenarios und zunehmender Gewaltbereitschaft konfrontiert. Staaten reagieren darauf mit verstärkter Überwachung und Kontrolle. Doch wohin führt uns diese Spirale der Gewalt? Wie gelingt der Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit? Und wie kann der Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich namhafte Wissenschafter und Referenten beim diesjährigen Symposion Dürnstein. Unter dem Titel "Gesellschaft, Staat, Gewalt. Was uns zusammenhält." findet von 9. bis 11. März ein internationaler Gedankenaustausch an der Schnittstelle von Philosophie, Religion und Politik statt. Hochkarätige Teilnehmer aus unterschiedlichen Disziplinen werden im Stift Dürnstein zusammentreffen, um sich austauschen und neue Impulse zu setzen. Doch wie gehen die Bürger in Dürnstein mit diesen gesellschaftlich so relevanten Fragen um? Was denken sie über aktuelle Phänomene wie Terrorismus oder den zunehmenden Populismus in der internationalen Politik? Brauchen wir mehr Überwachung, um uns sicherer zu fühlen? Unter dem Motto "Wissenschaft trifft Wirklichkeit" zeigt der science.talk Spezial die Highlights aus Dürnstein und fragt nach, was die Menschen abseits der Wissenschaft bewegt.