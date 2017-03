Einst herrschte Napoleon (Christian Clavier) über Europa. Doch nun lebt er in Verbannung auf der Atlantikinsel Sankt Helena. Der große französische General und Kaiser lässt noch einmal sein Leben Revue passieren. 1796 zieht Napoleon in den Krieg mit England und Österreich. Wie durch ein Wunder gewinnt er. Bei seiner Rückkehr wird er als Held gefeiert. Der vierteilige "Napoleon" des französischen Regisseurs Yves Simoneau ist ein faszinierendes Historiendrama über Aufstieg und Fall des umstrittenen Staatsmannes und Kriegsführers. Zur Star-Besetzung gehören außer Hauptdarsteller Christian Clavier noch Isabella Rossellini, John Malkovich und Gérard Depardieu. In Google-Kalender eintragen