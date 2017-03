Pro7 Fun 22:05 bis 22:30 Comedyserie The Grinder - immer im Recht Gebe Dank und ernte Gerechtigkeit USA 2015 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rob Lowe (Dean Sanderson) Fred Savage (Stewart Sanderson) Mary Elizabeth Ellis (Debbie Sanderson) Hana Hayes (Lizzie Sanderson) Connor Kalopsis (Ethan Sanderson) William Devane (Dean Sanderson) Natalie Morales (Claire Lacoste) Originaltitel: The Grinder Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Niki Schwartz-Wright Kamera: Rhet Bear Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 6