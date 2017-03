Super RTL 22:00 bis 22:55 Arztserie Dr. House Sex wird unterschätzt USA 2006 Stereo Untertitel HDTV Merken Dr. House behandelt den 64-jährigen Henry Errington, der einen zunächst unbemerkt gebliebenen Herzanfall erlitten hatte. Die Tests erbringen ein erschreckendes Ergebnis: Henry braucht schnellstmöglich ein neues Herz. Doch das Transplantationsvergabe-Team lehnt die Vergabe an einen 64-Jähringen mit Hinweis auf dessen Alter ab. House ist empört und beauftragt sein Team, alles zu unternehmen, um einen brauchbaren Spender aufzutreiben. Und wie der Zufall es will, wird kurz darauf eine bei einem Unfall schwer verletzte Frau in die Klinik eingeliefert, die wenig später stirbt. Nachdem House die Genehmigung des Ehemannes eingeholt hat, machen sich die Ärzte an die Transplantation. Doch dann stellt sich heraus, dass die tote Spenderin an einer geheimnisvollen Krankheit litt, die noch vor dem Eingriff diagnostiziert werden muss. Das Team gerät unter extremen Zeitdruck... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Keri Lynn Pratt (Amy Errington) Originaltitel: House M.D. Regie: David Semel Drehbuch: Matt Witten Kamera: Roy H. Wagner Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16