Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:05 Comedyserie Insecure Guilty as Fuck USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Issa (Issa Rae) versucht nach dem Intermezzo mit Daniel (Y'lan Noel) ihr Schuldgefühl zu verbergen und die Beziehung mit ihrem Freund Lawrence (Jay Ellis) zu retten. Ihre beste Freundin Molly (Yvonne Orji) ist unterdessen in einer neuen Beziehung. Doch je mehr sie über die Vergangenheit ihres neuen Lovers erfährt, desto weniger kann sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus. Schauspieler: Issa Rae (Issa Dee) Wahayn Inello Clayton (Kitchen Worker/Chef (Ep 106)) Catherine Curtin (Joanne) Sujata Day (Sarah) Jay Ellis (Lawrence) Kristofer Gordon (Tyrell Smith (Street Judas)) Shaun Heard (Marcus) Originaltitel: Insecure Regie: Debbie Allen Drehbuch: Issa Rae, Larry Wilmore, Amy Aniobi Musik: Raphael Saadiq Altersempfehlung: ab 12