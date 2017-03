SAT.1 Gold 22:05 bis 22:30 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Doppelt verloren Doppelt verloren D 2009 16:9 Merken Bernie muss sich einer lästigen Blinddarm-OP unterziehen. Dem nicht genug, wird in der Nacht vor seiner Entlassung sein Bettnachbar Heiner Staubner überfallen. Bernie gelingt es zwar noch rechtzeitig, ihn zu retten - doch seither hüllt sich der Patient in Schweigen. Was steckt hinter dem mysteriösen Vorfall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln