Nick 22:00 bis 22:25 Comedyserie The Mindy Project Harry & Sally USA 2013 Merken Mindy glaubt, mit Jaime endlich den perfekten Freund gefunden zu haben, nur um herauszufinden, dass er mit seiner besten Freundin eine für ihren Geschmack viel zu enge Beziehung unterhält. Als Danny von Jillian verlassen wird, versucht er mit Morgans tatkräftiger Unterstützung sein Bestes, um sie zurückzuerobern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mindy Kaling (Mindy Lahiri) Chris Messina (Danny Castellano) Ed Weeks (Jeremy Reed) Ike Barinholtz (Morgan Tookers) Zoe Jarman (Betsy Putch) B.J. Novak (Jamie) Allison Williams (Jillian) Originaltitel: The Mindy Project Regie: Michael Spiller Drehbuch: Mindy Kaling, B.J. Novak, Ike Barinholtz, David Stassen Musik: Jesse Novak