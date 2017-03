RBB 22:15 bis 23:45 Komödie Fanny und die gestohlene Frau D 2016 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie gewonnen, so zerronnen: Über ihren unverhofften Reichtum kann sich Fanny nur kurz freuen. Das Finanzamt bittet bei der Erbschaftssteuer kräftig zur Kasse. Nun bleibt die Wahl: entweder den Erblasser als leiblichen Vater anerkennen oder das Haus am See verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Fanny Steininger) Stefan Merki (Wotan Hackenbusch) Johann David Talinski (Tristan Hackenbusch) Jennifer Ulrich (Rita Kopp) Dennis Mojen (Elias Jeromin) Lena Stolze (Karin Steininger) Isolde Barth (Ute Steininger) Originaltitel: Fanny und die gestohlene Frau Regie: Mark Monheim Drehbuch: Thomas O. Walendy Kamera: Daniel Schönauer Musik: Sebastian Peter Bender Altersempfehlung: ab 6