Motorsüchtig mit Jimmy de Ville KTM 125 SX GB 2015 Jimmy de Ville macht sich in dieser Folge auf den Weg ins 1400 Kilometer entfernte Graz. Dort sucht der Mechanik-Profi nach dem Herzstück der legendären KTM 125 SX. Der 34 PS starke Zweitakter überzeugt mit einem sensationellen Leistungsgewicht und war lange der leichteste Motor seiner Klasse. Deshalb gewann KTM damit zweimal hintereinander die Motocross-WM. Doch wird sich der österreichische Champion auch unter Extrembedingungen behaupten? Jimmy will die rekordverdächtige Antriebsmaschine in einem selbstgebauten Gleitschirm-Trike testen. Originaltitel: Engine Addict with Jimmy de Ville