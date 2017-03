RTL Plus 22:40 bis 23:30 Dokusoap Unser neues Zuhause D 2006 Stereo Merken Wer träumt ihn nicht - den Traum vom eigenen Heim? Ob das Häuschen im Grünen, ein schickes Loft in der Stadt oder gar ein Anwesen auf dem Land - die Suche nach dem perfekten Zuhause gestaltet sich nicht immer einfach, denn Wünsche und Realität scheinen oft im Widerspruch zueinander zu stehen. In der Makler-Doku "Unser neues Zuhause" steht Moderatorin Inka Bause den Suchenden mit Rat und Tat zur Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unser neues Zuhause