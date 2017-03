RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Benedikt versucht angespannt, Andrea zu beruhigen, nachdem diese herausgefunden hat, dass 200.000 Euro Spendengelder verschwunden sind. Benedikt, der das Geld selbst unterschlagen hat, gibt vor, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Doch Andrea lässt der Verlust der Großspende keine Ruhe, und so nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Als Benedikt das erfährt, gerät er außer sich. Andrea wird skeptisch und schnüffelt Benedikt zum ersten Mal in ihrer Ehe hinterher. Dabei macht sie eine schockierende Entdeckung... Rufus erhält ein Angebot für ein Interview, weil durchgesickert ist, dass sein neues Buch nicht veröffentlicht wird. Er sieht es als Chance, der Öffentlichkeit seine Seite der Geschichte zu präsentieren und erhobenen Hauptes mit dem verunglückten Buchprojekt abschließen zu können. Britta hingegen hofft, doch noch weiter auf der Welle des Ruhms zu surfen. Aber dann erleben beide eine böse Überraschung... Bambi ist verletzt, weil Sina von Lukas träumt. Auch Easy und Tobias können ihn nicht beruhigen, denn er hat wirklich Angst um seine Ehe. Zu Recht, denn Sinas Gefühle sind zu einer echten Bedrohung geworden. Als sie versucht, sich von Lukas zu befreien und die Forschungsarbeit bei Dr. Hütte schmeißt, kommt es zu einer ungewöhnlichen Konfrontation zwischen Lukas und Bambi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Originaltitel: Unter uns