Barry Granger, ein führender Krebsforscher, wird tot in seinem Labor gefunden. Es sieht zunächst nach Selbstmord aus, doch Holmes bestätigt bald Captain Quinns Verdacht, dass Granger ermordet wurde. Er hatte an einem Gerät mit dem Spitznamen "Der Hund" gearbeitet, das Krebszellen in der Atemluft erkennen soll. Doch die Ergebnisse der Studie dazu waren angeblich gefälscht. Granger hatte versucht, denjenigen zu finden, der ihn in einer Fachzeitschrift des Betrugs bezichtigt hatte. In Google-Kalender eintragen