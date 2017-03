Classica 22:45 bis 23:00 Musik Mendelssohn, Ouvertüre zu "Ein Sommernachtstraum" D 1980 Stereo 16:9 Merken Sergiu Celibidache (1912-1996) als einen der großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen, wäre schlicht eine Banalität; er war die Ausnahmeerscheinung auf dem sich immer schneller drehenden Karussell des internationalen Musikbetriebs. Bekannt waren seine langsamen, breiten Tempi als Resultat seines Willens zur Deutlichkeit, seine Verweigerung gegenüber der Schallplatte, die er für die Pest jeglicher wahren Musikkultur hielt, und sein unerschütterlicher Glaube an den magischen Augenblick der Konzertaufführung. In dieser Aufnahme dirigiert er das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mendelssohn, Ouvertüre zu "Ein Sommernachtstraum" Musik: Felix Mendelssohn Bartholdy