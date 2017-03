kabel eins 22:30 bis 01:00 Drama No Country for Old Men USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1980 in Südwest-Texas: Llewelyn Moss lebt mit seiner Frau ein bescheidenes Leben in einem Wohnwagenpark. Beim Jagen in der Prärie stolpert er über ein Massaker; ein Drogendeal ist offensichtlich schief gelaufen. Mehrere Leichen liegen herum, lediglich ein Mexikaner hat schwer verletzt überlebt. Llewelyn hilft dem Sterbenden nicht, auch die Drogen lässt er liegen, sichert sich stattdessen lieber die 2,4 Mio. Dollar in einem Koffer. Doch dann begeht er einen schweren Fehler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (Sheriff Ed Tom Bell) Javier Bardem (Anton Chigurh) Josh Brolin (Llewelyn Moss) Woody Harrelson (Carson Wells) Kelly Macdonald (Carla Jean Moss) Garret Dillahunt (Deputy Wendell) Tess Harper (Loretta Bell) Originaltitel: No Country for Old Men Regie: Ethan Coen, Joel Coen Drehbuch: Joel Coen, Ethan Coen Kamera: Roger Deakins Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16