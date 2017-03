Tele 5 22:20 bis 00:20 Horrorfilm [REC] 4 - Apocalypse E 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Glück im Unglück für Fernsehjournalistin Angela: Als letzte Überlebende wird sie von Soldaten aus einem mit Zombies infizierten Mietshaus in der spanischen Hauptstadt gerettet und auf einen zur militärischen Krankenstation umgebauten Frachter vor der Küste verschafft. Dort trifft sie auf andere Überlebende der Katastrophe sowie Ärzte, die fieberhaft an einer Therapie forschen. Als sich der Keim des Todes schließlich auch im Schiff Bahn bricht, sind Angelas Kämpferqualitäten und Überlebensinstinkte erneut gefragt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Manuela Velasco (Ángela Vidal) Paco Manzanedo (Guzmán) Héctor Colomé (Dr. Ricarte) Ismael Fritschi (Nic) Críspulo Cabezas (Lucas) Paco Obregón (Dr. Ginard) Mariano Venancio (Ortega) Originaltitel: [REC] 4: Apocalipsis Regie: Jaume Balagueró Drehbuch: Jaume Balagueró, Manu Díez Kamera: Pablo Rosso Musik: Arnau Bataller Altersempfehlung: ab 16