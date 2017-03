Kabel1 Doku 22:40 bis 23:35 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Tödliches Verlangen CDN 2012 16:9 HDTV Merken 1974, Buffalo, New York: Die zweifache Mutter Barbara ist gerne unterwegs und feiert die Nächte durch. Ihr junges Leben wird brutal beendet, als sie in ihrem eigenen Haus mit 16 Messerstichen ermordet wird. Die Ermittler kategorisieren die Tat als "Mord aus Leidenschaft" und verdächtigen sogleich den Ehemann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cold Blood