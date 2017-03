MDR 22:05 bis 23:28 Krimi Tatort Auf dem Kriegspfad D 1999 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Aufseher des Karl-May-Museums wird nachts mit einem dreihundert Jahre alten Tomahawk in der Villa Bärenfett erschlagen. Die Ermittlungen führen die Kommissare Kain und Ehrlicher zu Karl-May-Fans und Hobbyindianern und zu Häuptling Schwarzer Falke, einem echten Indianerhäuptling, der mit seinem Gefolge durch Deutschland reist. Anfangs glauben die Kommissare noch an ein Beziehungsverbrechen. Als die Ehefrau des Ermordeten Irene Schmidt dann von ihrem Geliebten Professor Schmiedel im Streit lebensgefährlich verletzt wird, scheint sich dieser Verdacht auch zu bestätigen. Doch ein weiterer Einbruch im Museum stellt die Kommissare vor neue Rätsel. Diesmal wurde ein Medizinbeutel gestohlen. Doch hat der Unbekannte wirklich nur den Medizinbeutel gesucht? Als Kain das wahre Ziel der Einbrüche erkennt, wird Ehrlicher gekidnappt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sodann (Hauptkommissar Ehrlicher) Bernd-Michael Lade (Hauptkommissar Kain) Vicky Volioti (Alena) Murray Small Legs (Häuptling Schwarzer Falke) Svenja Pages (Irene Schmidt) Armin Marewski (Georg Fritsche) Rolf Römer (Prof. Schmiedel) Originaltitel: Tatort Regie: Peter Ristau Drehbuch: Wolfgang Hesse Kamera: Wolfram Beyer Musik: Claudius Brüse