ZDFinfo 22:20 bis 23:05 Dokumentation Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 Stereo 16:9 Merken Vom brutalen Schläger zum Gründer der dschihadistischen Terrorgruppe IS: Die Geschichte des Abu Musab al-Zarqawi ist die Geschichte des sogenannten IS. Und die eines folgenschweren Versagens. Mit der Behauptung, Saddam Hussein unterstütze Al-Kaida und al-Zarqawi wäre ihr Statthalter im Irak, trieben die Amerikaner nach der Irak-Invasion sunnitische Dschihadisten in seine Arme. Und schufen so indirekt eine Terrorgruppe, die inzwischen weltweit agiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret History of ISIS Regie: Michael Kirk