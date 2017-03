NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 324 Fahrraddiebe D 2012 Untertitel HDTV Merken Walter Bansemann braucht von seinem alten Freund Dirk Matthies einen Rat. Dirk verspricht Bansemann, nach Dienstschluss bei ihm vorbeizuschauen. Als er bei dem ehemaligen Torwart eintrifft, findet er ihn ohnmächtig vor seiner Kommode, deren Schubladen durchwühlt sind. Offensichtlich ist Bansemann überfallen worden. Aber als er im Krankenhaus zu sich kommt, behauptet er, er sei bloß gestürzt. Dirk Matthies glaubt ihm kein Wort. Aber immerhin kann er Bansemann entlocken, dass er sich Sorgen um seinen Enkel Tom macht, der jede freie Minute in einer Spielhalle verbringt. Dirk nimmt sich vor, mal ein ernstes Wort mit Tom zu sprechen. Mads Thomsen und Frau Küppers vereinbaren eine Undercoveraktion. Mads soll sich in einen Ring von Fahrraddieben einschleusen. Mit einem einfachen Trick gewinnt Mads das Vertrauen eines Bandenmitglieds, das für den Hehler Bruno Rottmann arbeitet. Der Fahrraddieb, der bei Rottmann hohe Schulden abarbeiten muss, heißt Tom Bansemann. Nicki Beck will endlich wissen, warum Hannes Krabbe ständig für ein, zwei Stunden aus dem Kommissariat verschwindet. Als sie ihm heimlich folgt, erlebt sie eine dicke Überraschung: Hannes Krabbe gibt türkischen Frauen und deren Kindern Unterricht im Radfahren. Vor allem um die attraktive Aishe kümmert sich Hannes rührend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia ?Harry Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Felix Huby Kamera: Joachim Hasse