ZDF neo 23:15 bis 23:55 Krimiserie Coppers Folge: 3 Trügerischer Schein B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Der 52-jährige Luc Delanghe wurde in dem Appartement seiner Freundin Andrea Nys ermordet. Liese Meerhout und ihr Team können direkt am Tatort einen Raubmord ausschließen. Das Opfer wurde zuerst brutal gefoltert und dann getötet. Für die Antwerpener Mordkommission stellt sich die schwierige Frage, weshalb der völlig unbescholtene Beamte bei der Rentenkasse Opfer eines solchen Gewaltverbrechens wurde. Auch die Freundin des Opfers ist ratlos. Sie beschreibt ihn, wie auch seine Kollegen, als sehr ruhigen, überaus korrekten Menschen. Doch Liese und ihr Team kommen einem Geheimnis des Opfers auf die Spur, das den so unscheinbaren Mann in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenberg) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Rudy Morren (Frank Torfs) Originaltitel: Coppers Regie: Maarten Moerkerke Drehbuch: Toni Coppers, Ed Vanderweyden, Geert Bouckaert Kamera: Christophe Nuyens