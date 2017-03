TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Jugendserie O.C., California Falsches Spiel USA 2004 16:9 Merken Ryan, Seth, Marissa, Anna, Luke und Summer machen sich auf den Weg nach Palm Springs, um dort bei Oliver ein elternfreies Wochenende zu verbringen. Da Oliver die meiste Zeit mit Marissa verbringt und unentwegt mit ihr flirtet, ist Ryan schnell genervt von dem Ausflug. Kirsten spricht indes mit ihrem Vater über Hailey, woraufhin die so verärgert ist, dass sie aus dem Haus ihrer Schwester auszieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: Debra J. Fisher, Erica Messer Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6