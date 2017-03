National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:00 Dokumentation Afrikas wilde Schätze Nazinga B 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ranch de Nazinga im Süden von Burkina Faso ist ein vom Umweltministerium des Landes betriebenes Schutzgebiet, das im Westen Afrikas seinesgleichen sucht. Nirgendwo sonst wächst der Bestand an Elefanten so konstant wie hier. Um das Überleben der Dickhäuter in der gesamten Region zu sichern, hat ein Wissenschaftlerteam ein aufwendiges Projekt gestartet: Mit Hilfe einer Drohne wollen sie zunächst den genauen Bestand der Elefanten feststellen - eine Erhebung, die in dieser Form weltweit das erste Mal durchgeführt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Africa