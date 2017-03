Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Invasion (3) USA 1998 Stereo 16:9 Merken Die Entscheidung, dass das Stargate für immer begraben werden soll, scheint endgültig. Das SG-1 Team begibt sich jedoch auf eine letzte unautorisierte Reise durch das Stargate. Diese Tat bringt die Truppe unweigerlich vor das Kriegsgericht, sollten sie je zur Erde zurückkehren können. Das Team landet in dem Pyramiden-Raumschiff der Goa'Uld, dass die Erde angreifen wird. Ausgerechnet in diesem Moment wird das Stargate außer Betrieb gesetzt und die Verbindung des Teams zur Erde ist nun endgültig abgeschnitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Michael G. Shanks (Dr. Daniel Jackson) Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Tobias Mehler (Lt. Graham Simmons) Steve Makaj (Colonel Makepeace SG-3) Jay Acovone (Major Charles Kawalsky) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraisier) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Jonathan Glassner Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12