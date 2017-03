Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Bissiger Besuch USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Vampir-Königin Liliana ist auf der Sache nach Drachenblut, das sie und ihre Söhne zum Überleben brauchen. Irrtümlicherweise halten diese Jakes Vater für den American Dragon. Jake erkennt den Ernst der Lage und will seinen Vater retten, ohne sich ihm als Drache zu erkennen zu geben. Dabei wird er von den Vampiren überwältigt und in letzter Sekunde von seinem Vater - den er eben noch für einen Langweiler gehalten hatte - heldenhaft gerettet. Jake muss erkennen, dass in seinem Dad wesentlich mehr steckt, als er bisher vermutet hatte und er ihn durchaus als Vorbild betrachten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi Drehbuch: Chris Bowman Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6