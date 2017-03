FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 12 Blutige Ernte USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Theo hat Schwierigkeiten, sich mit seinem neuen Leben in Wayward Pines zu arrangieren. Doch dann erkennt er, als einziger Chirurg in der Stadt kann er Druck auf Jason Higgins, den Anführer der ersten Generation, ausüben, um die Wahrheit über Wayward Pines zu erfahren. Während Theresa Burke auf der Suche nach ihrem vermissten Sohn Ben ist, führt CJ Mitchum, ein Experte über die Stadt und einer ihrer ersten Bewohner, ein überlebenswichtiges, jedoch lebensgefährliches Projekt außerhalb des Stadtzaunes an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Nimrat Kaur (Rebecca Yedlin) Hope Davis (Megan Fisher) Tom Stevens (Jason Higgins) Kacey Rohl (Kerry Campbell) Josh Helman (Xander Beck) Djimon Hounsou (CJ Mitchum) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Brad Turner Drehbuch: Mark Friedman Kamera: Mathias Herndl