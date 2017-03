Animal Planet 22:25 bis 23:10 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Jagd auf die Nisshin Maru USA 2011 Merken Auf diesen Funkspruch haben Paul Watson und seine Helfer lange gewartet: Helikopter-Pilot Chris Aultman meldet Sichtkontakt zur "Nisshin Maru"! Wenn es den Umwelt-Aktivisten gelingt, nahe genug an das Fabrikschiff heranzukommen, könnten sie vielen Walen das Leben retten. Doch die japanische Flotte versucht sofort, die Tierschützer abzuhängen und nimmt Kurs auf ein riesiges Eisfeld. Auf dieser Strecke können ihnen die Boote von "Sea Shepherd" nicht folgen. Paul Watson und seiner Crew bleibt also nichts anderes übrig, als das Packeis zu umschiffen - auch wenn sie dadurch riskieren, die "Nisshin Maru" vom Radar zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 6