RTL TVI 22:20 bis 23:55 Sonstiges La folle histoire de François Damiens 2016 Stereo "La folle histoire de François Damiens" revient sur le parcours exceptionnel de l'humoriste : de ses premières caméras cachées de François l'Embrouille, il y a seize ans, au succès phénoménal de "la Famille Bélier" (plus de 7 millions d'entrées), en 2014. Ses impostures loufoques, ses déguisements farfelus et ses impros déjantées ont renouvelé un genre, à l'époque, ringardisé. Retour également sur sa conquête du grand écran et ses rôles devenus cultes. De "OSS 117 : Le Caire, nid d'espions" à "l'Arnacoeur", de "Dikkenek" à "Rien à déclarer", en passant par "La Délicatesse", François Damiens alterne drames et comédies aux côtés des plus grands acteurs français. Un portrait dans lequel son frère, Mathieu Damiens, Eric et Ramzy, Franck Dubosc, Bruno Solo, Julie Ferrier ou Raphaël Mezrahi, tentent de saisir ce vent de folie salutaire qui souffle sur le cinéma belge et français.