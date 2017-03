Sat.1 22:30 bis 23:30 Dokusoap Stell Dich Deiner Sucht Marcus D 2017 HDTV Neu Merken In Deutschland sterben pro Jahr über 74.000 Menschen an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Auch Marcus riskiert durch seinen Alkoholmissbrauch sein Leben - und lässt seine Angehörigen verzweifeln. Zusammen mit Familienberaterin Eva Klein begleitet Mediziner Joe Bausch den 40-Jährigen über mehrere Monate. Seine Mission: dem Abhängigen und seiner Familien helfen, die Sucht endlich zu besiegen. Denn Joe Bausch ist sich sicher: "Es gibt einen Weg aus der Sucht. Für jeden." In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Klein, Eva Klein, Joe Bausch Originaltitel: Stell Dich Deiner Sucht