RTL 9 22:35 bis 00:30 Thriller Chiens de paille USA 2011 D'après le roman de: Gordon Williams David Sumner, jeune intellectuel, s'installe dans une ferme du pays natal de sa femme afin d'échapper à la violence urbaine. Pour effectuer des travaux chez lui, il engage quelques jeunes gens dés?uvrés du village, dont Venner, un ancien amant d'Amy, son épouse. Au cours d'une absence de David, ils violent Amy, qui décide de tout cacher à son mari. La tension commence à monter et la violence éclate lorsque, au cours d'une fête, l'idiot du village est pris en chasse par Venner et ses amis, pour avoir voulu séduire une adolescente. Schauspieler: James Marsden (David Sumner) Kate Bosworth (Amy Sumner) Alexander Skarsgård (Charlie) James Woods (Tom Heddon) Dominic Purcell (Jeremy Niles) Rhys Coiro (Norman) Billy Lush (Chris) Originaltitel: Straw Dogs Regie: Rod Lurie Drehbuch: Rod Lurie, David Zelag Goodman, Sam Peckinpah Musik: Larry Groupé Altersempfehlung: ab 16