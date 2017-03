RTL 9 22:30 bis 00:45 Sonstiges Dreamcatcher, l'attrape-rêves USA, AUS 2003 D'après le roman de: Stephen King 20 40 60 80 100 Merken Lorsqu'ils étaient adolescents, Henry, Jonesy, Beaver et Pete ont pris sous leur protection Duddits, un jeune handicapé mental qui a partagé avec eux ses incroyables pouvoirs de télépathie et de divination. Des dons qu'Henry, devenu psychiatre, et Jonesy, enseignant, utilisent dans le cadre de leur travail alors que Pete, vendeur de voitures, s'en sert pour draguer. Un soir, Jonesy est renversé par une voiture après avoir cru apercevoir Duddits de l'autre côté de la rue... Six mois plus tard, remis de ses blessures, il accompagne ses amis pour un week-end de chasse dans un chalet de montagne. L'intrusion d'un promeneur égaré va bientôt transformer leur séjour en cauchemar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Col. Abraham Curtis) Thomas Jane (Henry) Jason Lee (Beaver) Damian Lewis (Jonesy) Timothy Olyphant (Pete) Tom Sizemore (Owen) Donnie Wahlberg (Duddits) Originaltitel: Dreamcatcher Regie: Lawrence Kasdan Drehbuch: William Goldman, Lawrence Kasdan Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16