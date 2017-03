RTL 9 22:30 bis 00:05 Thriller Breakdown - Point de rupture USA 1997 20 40 60 80 100 Merken Jeff et Amy ont décidé de changer de vie et de tout plaquer pour aller s'installer en Californie. Mais leur voiture tombe en panne, en plein désert. Par chance, un camionneur propose d'amener Amy au restaurant le plus proche pour chercher du secours. Ayant finalement réussi à localiser la panne, Jeff pense retrouver sa femme dans ce bar au milieu de nulle part. Mais personne ne semble avoir vu ni Amy ni le mystérieux camion... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Jeff Taylor) J.T. Walsh (Red Barr) Kathleen Quinlan (Amy Taylor) M.C. Gainey (Earl) Jack Noseworthy (Billy) Rex Linn (Sheriff Boyd) Ritch Brinkley (Al) Originaltitel: Breakdown Regie: Jonathan Mostow Drehbuch: Jonathan Mostow, Sam Montgomery Kamera: Douglas Milsome Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16