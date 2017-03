ProSieben 23:25 bis 03:00 Show Galileo Big Pictures: Extreme Welt D 2015 16:9 HDTV Merken Bei "Galileo Big Pictures: Extreme Welt" zeigt Aiman Abdallah 50 Bilder, die Grenzen überschreiten, extrem gefährlich, extrem genial, oder extrem verblüffend sind. Kann ein Mensch "abfallfrei" leben? Die New Yorkerin Lauren Singer behauptet: Ja! Auf ihrem Blog postete sie das Bild eines Einmachglases voller Krimskrams - angeblich der Müll von zwei Jahren. Und sie schafft es sogar, ihren außergewöhnlichen Lebensstil unternehmerisch zu nutzen. Golfen mal anders: Hai-Warnschilder stehen auf einem Golfplatz im australischen Brisbane. Im See nahe dem 15. Loch lauern einige bis zu drei Meter lange Bullenhaie. Aber wie konnten die gefährlichen Raubfische überhaupt dorthin gelangen? Bei "Galileo Big Pictures: Extreme Welt" zeigt Aiman Abdallah 50 Bilder, die Grenzen überschreiten, extrem gefährlich, extrem genial, oder extrem verblüffend sind. Kann ein Mensch "abfallfrei" leben? Die New Yorkerin Lauren Singer behauptet: Ja! Auf ihrem Blog postete sie das Bild eines Einmachglases voller Krimskrams - angeblich der Müll von zwei Jahren. Und sie schafft es sogar, ihren außergewöhnlichen Lebensstil unternehmerisch zu nutzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures