RTL TVI 22:15 bis 23:05 Arztserie Night Shift L'heure des choix USA 2016 Stereo Merken TC et Paul se rendent sur les lieux d'un accident, où ils ne peuvent que constater le décès d'un ouvrier du chantier. C'est alors qu'ils sont interpellés par un adolescent qui affirme qu'un de ses amis est tombé dans un trou et qu'il est coincé. TC est obligé de recourir à des méthodes peu conventionnelles pour sortir le jeune de ce mauvais pas... Pendant ce temps, Paul envoie un échantillon de sang de la personne décédée, dans l'espoir qu'elle soit compatible et qu'un de ses poumons soit prélevé pour sauver Brianna... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Jeff Judah Drehbuch: Tom Garrigus, Zach Lutsky