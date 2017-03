RTL TVI 22:30 bis 00:00 Filme Blitz GB, F, USA 2011 Nach dem Roman von Ken Bruen Stereo 20 40 60 80 100 Merken Depuis plusieurs semaines, des policiers londoniens sont la cible d'un serial killer "frappadingue". Qui peut désormais maintenir l'ordre, si les principaux intéressés tombent comme des mouches - Flic aux méthodes douteuses et au comportement violent, l'inspecteur Brant prend l'affaire en main avec le sergent Nash, flic plus conventionnel. Tous deux n'auront de cesse de coincer le tueur déjanté pour épargner la vie d'un maximum de collègues... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Brant) Paddy Considine (Nash) Aidan Gillen (Weiss) Zawe Ashton (Falls) David Morrissey (Dunlop) Ned Dennehy (Radnor) Mark Rylance (Roberts) Originaltitel: Blitz Regie: Elliott Lester Drehbuch: Nathan Parker Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 18