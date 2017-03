ATV 2 22:20 bis 00:59 Drama Wiedersehen mit Brideshead GB, I, M 2008 Nach dem Roman von Evelyn Waugh Stereo 20 40 60 80 100 Merken London um 1920: Während seines Studiums in Oxford lernt der bürgerliche Charles Ryder den homosexuellen Adeligen und Freigeist Sebastian Flyte kennen. Charles ist begeistert von Sebastian und dieser nimmt ihn bald auf das herrschaftliche Familienanwesen in Brideshead mit. Er ist fasziniert von dem Reichtum, der Dekadenz und vor allem von Julia, Sebastians Schwester. Doch das Drama nimmt seinen Lauf als sich Sebastian in Charles verliebt, denn Sebastians Mutter ist krankhaft vom Katholizismus besessen und bestimmt eisern das Leben der Familie. . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Goode (Charles Ryder) Ben Whishaw (Sebastian Flyte) Hayley Atwell (Julia Flyte) Emma Thompson (Lady Marchmain) Michael Gambon (Lord Marchmain) Ed Stoppard (Bridey Flyte) Felicity Jones (Cordelia Flyte) Originaltitel: Brideshead Revisited Regie: Julian Jarrold Drehbuch: Andrew Davies, Jeremy Brock Kamera: Jess Hall Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 6