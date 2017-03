Super RTL 22:55 bis 23:55 Dokusoap Die Küchenchefs Pfannenkuchenhaus Im Bett, Ludwigshafen Pfannenkuchenhaus 'Im Bett', Ludwigshafen D 2011 Stereo Merken Seit 22 Jahren ist Mama Katzenberger, Iris Klein, schon in der Gastronomie tätig. 11 Jahre lang betrieb sie in Ludwigshafen das Café Restaurant 'Im Bett'. Im November 2010 siedelte sie innerhalb von Ludwigshafen um. Dabei änderte sich auch ihr Konzept. Das Pfannenkuchenhaus "Im Bett" bietet, wie der Name vermuten lässt, hauptsächlich Pfannkuchen an. Die Idee stammt aus Holland, wo Iris sich das Konzept abgeguckt hat. Trotz Promibonus läuft es Iris' Restaurant schlecht. Tochter Daniela Katzenberger kommt häufiger in Mamas Lokal, um den einen oder anderen Pfannkuchen zu essen. Mehr hat die bekannte Ludwigshafenerin mit dem Restaurant ihrer Mutter aber nicht zu tun. 'Die Leute kommen nur, um Daniela zu sehen. Ist die nicht da, gehen sie wieder', klagt Köchin Severine Katzenberger, die Schwiegertochter von Iris Klein. Und das, obwohl Iris Klein eine sympathische und liebenswerte Wirtin ist. Auch bei der Mutter eines TV-Stars kommen die Küchenchefs unangekündigt. Einzig die ungelernte Schwiegertochter Severine Katzenberger besetzt an dem Tag die Küche. Darum zitiert Iris schnell den Aushilfskoch Wilfried dazu, denn die große Bestellung der Küchenchefs sorgt für Stress. Die Kritik zum Testessen von Ralf Zacherl und Martin Baudrexel fällt hart aus. Aber viel härter wird noch der Kampf gegen Wirtin Iris selbst. Denn die hat sich in den Kopf gesetzt, ihr Pfannkuchenkonzept auch gegen die Ratschläge der Küchenchefs zu verteidigen. Und auch ihre Umsatzzahlen will sie eigentlich nicht rausrücken. 'So funktioniert unsere Zusammenarbeit nicht. Dann können wir auch wieder gehen', droht Ralf Zacherl. Können die Küchenchefs der widerspenstigen Wirtin überhaupt helfen? Eine kniffelige Angelegenheit für Martin Baudrexel und Ralf Zacherl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martin Baudrexel, Mario Kotaska, Ralf Zacherl Originaltitel: Die Küchenchefs