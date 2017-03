DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Chormusik Vergil in der Musik der Renaissance. Werke u.a. von Orlando di Lasso, Adrian Willaert und Josquin Desprez Merken Vergil in der Musik der Renaissance. Werke u.a. von Orlando di Lasso, Adrian Willaert und Josquin Desprez In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ensemble de Labyrintho, Walter Testolin (Leitung)