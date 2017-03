Der junge Psychiater Theo Cauldwell erhält den Auftrag, das Geheimnis des einst gefeierten Anthropologen Ethan Powell zu knacken. Nach vier Jahren Leben unter den Berggorillas von Ruanda, taucht er wieder auf als vermeintlicher Dreifachmörder. Bei Verhören in einem Hochsicherheitsgefängnis in Florida will Caulder Powells Schweigen brechen - und fördert Überraschendes zu Tage. In Google-Kalender eintragen