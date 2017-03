RTL II 22:15 bis 00:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Daniela (49) und Grit (37) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Die 49-jährige Daniela ist immer sexy gestylt und geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Ihre 50 Quadratmeter große Wohnung ist immer blitzblank und schön eingerichtet. Für Daniela, die derzeit auf Jobsuche ist, steht fest, dass man auch mit wenig finanziellen Mitteln viel aus sich und seiner Wohnung machen kann. Weil für Freizeitaktivitäten nicht so viel Geld da ist, unternimmt Daniela gerne etwas mit ihrer besten Freundin Christina. Die 46-Jährige träumt davon, eine weltbekannte Sängerin zu werden, deshalb lädt sie fleißig selbst gedrehte Gesangsvideos auf YouTube hoch. Daniela ist von den Sangeskünsten ihrer Freundin nicht so begeistert, aber das erschüttert Christina nicht in ihrem Glauben. Und wenn's nicht klappt, hat sie ja immer noch ihren Job bei einer Sicherheitsfirma. Grit (37) ist eine echte Powermama. Ihre Söhne Luka (12) und Jarno (10) finden sie zwar manchmal ganz schön streng, aber trotzdem ist sie auch cool. Sie begleitet die beiden mehrmals wöchentlich zum Fußballtraining, denn Faulenzen ist nichts für sie. Beruflich ist Grit selbstständige Friseurin. Bis sie ihren eigenen Salon gefunden hat, frisiert sie ihre Kunden meist zuhause in der Küche. Ihre Kollegen Robert (23) und Marcus (29) sind oft zu Besuch zum Tratschen und Lästern. Hier macht man sich auch gemeinsam fertig, um abends auf die Piste zu gehen. Denn wer sein Geld hart verdient, der darf es ja schließlich auch ausgeben. Grit hält nicht viel von Träumern, die in den Tag hineinleben und nichts aus ihrem Leben machen. Beruf, Haushalt, Kinder, Frausein - das alles bekommt sie scheinbar ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken mühelos unter einen Hut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch