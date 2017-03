VOX 23:05 bis 01:10 Actionfilm Blade 2 USA, D 2002 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einst wurde eine werdende Mutter von einem Vampir angefallen und gebissen. Die junge Frau überlebte diesen Angriff damals nicht - wohl aber ihr ungeborener Sohn. Durch den Vampirbiss wurde aus dem Baby eine Mutation: halb Mensch, halb Vampir. Blade, wie er sich später nennt, verfügt über die enormen körperlichen wie übersinnlichen Kräfte der Blutsauger und hat auch deren Blutdurst geerbt. Anders als ein Vampir braucht Blade aber weder Sonnenlicht, Knoblauch oder Kruzifixe zu fürchten. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Tod seiner Mutter zu rächen und die Menschheit von der Plage der Vampire zu befreien. Seit Jahren macht er gemeinsam mit seinem einzigen Gefährten, dem Waffenexperten Abraham Whistler, jede Nacht Jagd auf Vampire. Obwohl die Vampire den 'Daywalker', wie sie Blade nennen, abgrundtief hassen und fürchten, brauchen sie nun seine Hilfe. Eine neue Vampir-Spezies macht die Straßen unsicher und fällt sowohl Menschen als auch Vampire an. Offenbar kam es zu einer mysteriösen Mutation des ursprünglichen Vampirvirus, in deren Folge die "Reapers" - die Sensenmänner - entstanden. Nomak, der Anführer der 'Reapers', hat unter den Vampiren bereits ein unvorstellbares Blutbad angerichtet und ihre Reihen derart dezimiert, dass die Vampire sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Um den Kampf gegen Nomak und seinesgleichen aufzunehmen, brauchen die Vampire einen erfahrenen Kämpfer als Anführer. Ihre Wahl fällt auf Blade. Der kann es sich zunächst nicht vorstellen, mit den Vampiren gemeinsame Sache zu machen. Dem Vampirältesten Damaskinos gelingt es schließlich, Blade zu überzeugen. Auch Damaskinos schöne Tochter Nyssa, die Blade alles andere als kalt lässt, trägt dazu bei, dass Blade einwilligt, das 'Bloodpack', die Kampftruppe der Vampire, im Kampf gegen Nomak anzuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Blade) Kris Kristofferson (Whistler) Ron Perlman (Reinhardt) Leonor Varela (Nyssa) Norman Reedus (Scud) Luke Goss (Nomak) Thomas Kretschmann (Damaskinos) Originaltitel: Blade II Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Gabriel Beristain Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 18