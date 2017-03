tagesschau24 22:15 bis 22:47 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Brexit-Poker - Säbelrasseln vor dem Verhandlungsmarathon / Arzneimittel - Lieferengpässe immer dramatischer? / Altersarmut - Große Koalition spart bei Menschen mit Erwerbsminderung? / Diesel-Falle - Hat sich die Autoindustrie ins Abseits manövriert? D 2017 Merken Geplante Themen: - Brexit-Poker - Säbelrasseln vor dem Verhandlungsmarathon Am 29. März 2017 will Theresa May offiziell den Austritt ihres Landes aus der EU beantragen. Ab dann läuft die Uhr. Einigen sich die bisherigen Partner nicht innerhalb von zwei Jahren, wird Großbritannien automatisch aus der EU ausscheiden. Vor Beginn der Verhandlungen zeigen sich beide Seiten kompromisslos - doch wie realistisch ist ein harter Brexit? "Plusminus" hat bei führenden Wirtschaftswissenschaftlern und bei deutschen Unternehmen nachgefragt. Fast alle rechnen trotz des aktuellen Säbelrasselns mit Kompromissen. Denn keine Seite kann sich einen Abbruch der Handelsbeziehungen leisten. - Arzneimittel - Lieferengpässe immer dramatischer ?? Arzneimittel, die wochen-, manche sogar monatelang nicht lieferbar sind - für Apotheker gehört das inzwischen zum Alltag. Ob Blutdruckmittel, Antibiotika, Impfstoffe oder Krebsmittel - in Deutschland sind sie nicht erhältlich. Nun schlagen Experten Alarm. Denn die Lieferengpässe bei Arzneimitteln werden immer schlimmer und gefährden inzwischen auch die Versorgung der Patienten. Doch obwohl der Politik das Problem seit langem bekannt ist, hat sie bislang wenig getan, um es in den Griff zu bekommen. Ein Konflikt, der auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird. - Altersarmut - Große Koalition spart bei Menschen mit Erwerbsminderung - Altersarmut wirksam bekämpfen, das ist das Ziel der Rentenreformpläne der Großen Koalition. Besonders häufig von Altersarmut betroffen sind Menschen, die wegen einer Krankheit nicht mehr arbeiten können. Rund 1,8 Mio. Betroffene hatten nach den Ankündigungen der Arbeitsministerin große Hoffnung. Doch die werden nun enttäuscht. Denn das Reformpaket, das mehr Sicherheit bringen sollte, erweist sich bei der Erwerbsminderungsrente als Mogelpackung. - Diesel-Falle - Hat sich die Autoindustrie ins Abseits manövriert?? Der Dieselmotor war eine Erfolgsgeschichte der deutschen Automobilindustrie. Jahrelang verbreitete sie das Bild des sauberen Antriebs. Nebenwirkungen wie die gefährlichen Stickoxid-Emissionen wurden einfach verschwiegen. Und auch Behörden und Politiker schauten weg. Jetzt nehmen Gerichte das Heft in die Hand und drohen mit Fahrverboten. Experten warnen: Die deutsche Autoindustrie hat auf die falsche Karte gesetzt und sitzt nun in der Falle. Genauso wie zahlreiche Diesel-Fahrer, die den Versprechungen der Industrie jahrelang geglaubt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clemens Bratzler Originaltitel: Plusminus